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Новосибирский эндокринолог Галия Сабаева рассказала о вреде экспресс-похудения к лету

Фото Новосибирский эндокринолог Галия Сабаева рассказала о вреде экспресс-похудения к лету
Фото Новосибирский эндокринолог Галия Сабаева рассказала о вреде экспресс-похудения к лету

Фото pixabay.com

Безопасных для организма способов экстренного похудения не существует, заявила эндокринолог-диетолог из Новосибирска Галия Сабаева.

На пути к идеальному телу важны система и регулярность, безопасных для организма способов экспресс-похудения не существует, объяснила новосибирский эндокринолог-диетолог, заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Галия Сабаева.

«Всё начинается с базовых вещей: режима питания, физической активности и качественного сна. Также большое значение играет режим труда и отдыха. Но первое, на что я обратила бы внимание, если человек решил худеть, — ментальное здоровье. Очень много ситуаций, когда у человека есть определенные взаимоотношения с едой в контексте расстройств пищевого поведения и замещения. Долгосрочного результата не получится без понимания того, что все эти инструменты — не период «с 1 по 30», а стиль жизни», — отметила специалист в разговоре с журналистом Сиб.фм.

По словам Сабаевой, не менее важен настрой и мотивационный компонент. Когда есть понимание, что похудение не разовая акция, а путь к улучшению здоровья и качества жизни, то процесс идёт иначе.

«Никакие изменения в жизни не должны совершаться через насилие и страдание. Поэтому когда речь идёт о похудении, категорические нельзя насиловать себя и голодать. Лечебное голодание и интервальное питание — подходящий и рабочий инструмент далеко не для каждого. И точно требуется консультация специалиста, чтобы понять, готов ли организм испытывать такую серьёзную стрессовую нагрузку», — добавила врач.

Похудеть моментально, в том числе с помощью «волшебных» таблеток, невозможно. А в попытках это сделать можно и вовсе получить обратный эффект из-за нарушений гормонального фона.

«Как правило, как раз скачки веса приводят к сбою гормонального фона, и это замкнутый круг. Поэтому в каждом случае требуется индивидуальная оценка: кроме различной скорости метаболизма, у всех нас разные исходные условия жизни, анамнез, генетика — и это всё нужно учитывать», — отметила эксперт.

Ранее на Сиб.фм вышли истории двоих жителей Новосибирска, которые рассказали о своём непростом пути к телу мечты. Их действия с экспертной точки зрения прокомментировали Галия Сабаева и мастер спорта по бодифитнесу и тренер в ALEX FITNESS Анна Чучкова.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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питание
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