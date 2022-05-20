Пенсии в России вырастут с 1 июня 2022 года: кто получит солидную денежную прибавку

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Несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии в июне 2022 года. Кого коснётся масштабная индексация, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил о грядущей масштабной индексации пенсий с 1 июня 2022 года. Кому стоит рассчитывать на солидную денежную прибавку, расскажем в материале Сиб.фм.

По словам Власова, гарантированную прибавку к ежемесячной выплате получат те пожилые россияне, кто в мае 2022 года подал заявление либо перерасчет пенсии в связи с наличием иждивенца. Если заявление было одобрено, то ПФР начнёт начислять доплату в размере 2 200 рублей за каждого ребенка, но не более чем за троих.

Также увеличится доход пенсионеров, которым в мае 2022 года исполнилось 80 лет. Уже с июня им будет положена так называемая «надбавку за старость». Дополнительная выплата составляет в среднем 6 600 рублей.

В списке тех, чья пенсия с 1 июня ощутимо вырастет, — россияне, которые уволились с работы в феврале 2022 года. В связи с пропущенными индексациями, им пересчитают размер пенсии. Кроме того, придет доплата за те три месяца, что длилось ожидание назначения прибавки.

В беседе с PRIMPRESS эксперт Сергей Власов сообщил, что велика вероятность индексации пенсии всем российским пенсионерам с 1 июня.

Напомним, 19 мая стало известно, что на следующей неделе президент Владимир Путин проведёт заседание Госсовета, где будет обсуждаться вопрос индексации пенсий. Помощник главы государства Максим Орешкин подчеркнул, что обсуждение этих вопросов крайне важно с точки зрения "четко выстроенной стратегии преодоления кризисных явлений".

Отмечается, что на Госсовете речь будет идти не только о пенсиях, но и о других гарантированных государством выплатах.

Напомним, с 1 мая ПФР начал принимать заявки на новое пособие семьям с детьми от 8 до 17 лет, которые имеют низкий доход.