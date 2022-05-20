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Ревнивый муж изрезал жену и любовника на глазах дочери в Новосибирской области

Фото Ревнивый муж изрезал жену и любовника на глазах дочери в Новосибирской области
Фото Ревнивый муж изрезал жену и любовника на глазах дочери в Новосибирской области

Фото: pixabey

Кровавую расправу устроил ревнивый муж в городе Черепаново Новосибирской области: мужчина узнал, что его жена находится с любовником и отправился к ним, на месте это закончилось поножовщиной и смертью женщины.

Трагедией закончилась встреча троих участников треугольника на улице Свердлова в городе Черепаново 19 мая. Муж отправился искать свою супругу с дочерью, нашёл её он дома у другого мужчины. Гостя тут же накрыл прилив ревности, и он схватился за нож.

«Обвиняемый нанес женщине не менее 8 ударов в область туловища и головы, прошел в дом, приискал нож на кухне, и увидев в спальне мужчину нанес ему 4 удара в область туловища, и 2 удара женщине, после чего скрылся с места преступления. С целью сокрытия следов преступления выкинул нож, который впоследствии был обнаружен»,

- сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Услышавшие крики соседи вызвали карету скорой помощи: мужчину и женщину увезли в больницу. Спасти мать девочки не удалось: в этот же день она скончался. Невольным свидетелем всей этой трагедии стала несовершеннолетняя дочь погибшей.

28-летнего ревнивого мужа скоро задержали оперативники. Ему ничего не оставалось, как написать явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — добавили в Следственном комитете.

Также напомним, что Новосибирский областной суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело мужчины, изрезавшего знакомого саблей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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