Трое детей утонули в Новосибирской области в 2022 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области за 5 месяцев 2022 года утонули трое детей.

Трое детей утонули в водоемах Новосибирской области в текущем году, несмотря на еще не открывшийся купальный сезоне. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Новосибирская область по-прежнему остается антилидером в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по происшествиям, повлекшим гибель людей на воде. Несмотря на еще не открытый официально пляжный сезон, в регионе уже утонули трое детей. При этом за весь 2021 год на воде погибли только 7 несовершеннолетних.

Всего в прошлом году в НСО утонули 57 человек. Основная причина гибели людей на водных объектах – отдых в несанкционированных и не оборудованных для этого местах. В прошлом году в регионе зафиксировано почти 400 таких мест, из которых только в 57 находились спасательные посты.

«Летом 2022 года в Новосибирской области будет выставлено 75 спасательных постов. Увеличится число постов в Новосибирске, Барабинском, Колыванском, Краснозерском, Маслянинском, Новосибирском и Ордынском районах. Однако пляжи и спасательные посты не охватывают даже пятой части традиционных мест купания. Из-за этого новосибирцы купаются в запрещенных местах, подвергая свою жизнь неоправданному риску. Результат – рост гибели людей на воде», – заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУМЧС России по НСО Юрий Карпов.

При этом оборудованных пляжей в области еще меньше – ежегодно в НСО работают 22 пляжа. 5 из них находятся в детских лагерях, а 3 – на базах отдыха с ограниченным доступом. Общественные пляжи есть только в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кольцово и Карасукском, Купинском, Тогучинском районах.

20 мая в Новосибирске прошло заседание комиссии по ЧС под председательством губернатора НСО Андрея Травникова. Он призвал глав районов к поиску резервов сил и средств для обеспечения безопасности людей на водоемах.

А спасатели призвали родителей всегда держать детей в поле зрения на водоемах. Нельзя разрешать им купаться в неположенных местах и на неорганизованных пляжах, где нет спасателей. Также нельзя позволять детям нырять с возвышенностей.

Ранее Сиб.фм писал, что шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года.