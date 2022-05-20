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В Новосибирске иномарка протаранила «скорую» с пациентом в тяжелом состоянии

Фото В Новосибирске иномарка протаранила «скорую» с пациентом в тяжелом состоянии
Фото В Новосибирске иномарка протаранила «скорую» с пациентом в тяжелом состоянии

Фото vk.com / act54

В центре Новосибирска 19 мая столкнулись BMW и реанимобиль.

В Новосибирске на перекрестке легковой автомобиль протаранил автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента с инфарктом. Об этом сообщили очевидцы аварии в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером 19 мая в центре Новосибирска. Водитель BMW, двигавшийся по Красному проспекту, не пропустил машину скорой помощи, которая ехала с пациентом по Орджоникидзе. При этом реанимобиль ехал на красный сигнал светофора с включенными звуковыми и световыми спецсигналами.

В результате иномарка «влетела» в автомобиль скорой помощи. О пострадавших в ДТП не сообщается.

В прошлый раз в Новосибирске автомобиль «скорой» с пациентом попал в ДТП в начале апреля.

Ранее Сиб.фм писал, что осенью прошлого года водитель «скорой» насмерть сбил 7-летнюю девочку. Недавно Дзержинский районный суд начал рассматривать его дело. Сам мужчина извинился перед родителями погибшей и заявил, что он «не специально».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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