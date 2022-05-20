В Новосибирске похоронное агентство оштрафовали на 1 млн рублей за покупку данных об умерших

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Ритуальная фирма в Новосибирске получила штраф в размере 1 млн рублей за покупку данных об умерших, сообщили 20 мая в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы в Новосибирске принудительно взыскали с ритуального агентства штраф в размере 1 млн рублей за покупку данных об умерших, сообщили 20 мая в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Было установлено, что в 2017-2019 гг. агентство скупало информацию об умерших у патологоанатома, чтобы первым предложить их родственникам свои услуги. При этом оплачивать штраф в положенный срок там не стали. Деньги были взысканы с банковских счетов.

Что касается врача, который продавал данные, он был привлечён к уголовной ответственности.



Напомним, ранее судебные приставы в Новосибирске оштрафовали коллекторов, угрожавших матери должницы. Сумма взыскания составила 500 000 рублей.