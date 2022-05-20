В Новосибирске с 23 мая изменится схема движения маршрутки № 11

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С 23 мая в Новосибирске изменится схема движения маршрутки № 11, предупредили в пресс-службе мэрии.
В понедельник, 23 мая, маршрутка № 11 в Новосибирске начнёт ходить по новой схеме. В прямом направлении она будет следовать от остановки «Кондитерская фабрика» по улицам Семьи Шамшиных, Фрунзе, Мичурина, Орджоникидзе и Военной, а далее — по обычному пути.
В обратном направлении маршрутка начнёт ходить от остановки «ТРЦ «Аура» по Военной, Орджоникидзе, Каменской, Фрунзе, Семьи Шамшиных и далее — по действующей схеме.
«Ограничение связано с проведением ООО «НИКО» земляных работ при техническом перевооружении тепловой сети», — пояснили в городской администрации.
С 23 мая по 15 октября 2022 года проезжая часть на улице Семьи Шамшиных на участке от здания № 20 по Фрунзе до здания № 30 по Орджоникидзе будет закрыта.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами.
Напомним, что до 15 августа по скорректированной схеме в Новосибирске ходит маршрутка № 8. Как и почему изменился её путь следования, можно узнать здесь.
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