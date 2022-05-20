Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске санузлы СГУВТ отремонтируют за 5 миллионов рублей

Фото В Новосибирске санузлы СГУВТ отремонтируют за 5 миллионов рублей
Фото В Новосибирске санузлы СГУВТ отремонтируют за 5 миллионов рублей

Фото vk.com / pk_sguwt

В Новосибирске на ремонт туалетов в университете водного транспорта потратят 5 миллионов рублей.

Санузлы в Сибирском госуниверситете водного транспорта в Новосибирске отремонтируют за 5 миллионов рублей. Вуз уже объявил конкурс на поиск подрядчика, об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Начальная стоимость контракта на ремонт туалетов в университете составила 4 миллиона 926 тысяч рублей. Высокая цена обусловлена тем, что подрядчик возьмет на себя обязательство выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – «Дворца труда» в здании университета.

Предполагается, что ремонтные работы пройдут в четыре этапа. На первом этапе подрядчик отремонтирует систему электроснабжения на 2-4 этажах вуза. Затем будет восстановлена система отопления, система водоснабжения и канализация. На последнем этапе рабочие выполнят общестроительные работы после ремонта инженерных сетей.

Прием заявок будет осуществляться до 30 мая. На выполнение работ подрядчику отведут около четырех месяцев, но не больше 95 календарных дней с момента подписания контракта.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в 2022 году отремонтируют проспект Маркса за 262 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22314
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
18195
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
17810
Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
13771
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм
12572
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
11712
28-летний мотоциклист без прав разбился под Новосибирском
11275
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда