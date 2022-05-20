В Новосибирске санузлы СГУВТ отремонтируют за 5 миллионов рублей

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В Новосибирске на ремонт туалетов в университете водного транспорта потратят 5 миллионов рублей.

Санузлы в Сибирском госуниверситете водного транспорта в Новосибирске отремонтируют за 5 миллионов рублей. Вуз уже объявил конкурс на поиск подрядчика, об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Начальная стоимость контракта на ремонт туалетов в университете составила 4 миллиона 926 тысяч рублей. Высокая цена обусловлена тем, что подрядчик возьмет на себя обязательство выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – «Дворца труда» в здании университета.

Предполагается, что ремонтные работы пройдут в четыре этапа. На первом этапе подрядчик отремонтирует систему электроснабжения на 2-4 этажах вуза. Затем будет восстановлена система отопления, система водоснабжения и канализация. На последнем этапе рабочие выполнят общестроительные работы после ремонта инженерных сетей.

Прием заявок будет осуществляться до 30 мая. На выполнение работ подрядчику отведут около четырех месяцев, но не больше 95 календарных дней с момента подписания контракта.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в 2022 году отремонтируют проспект Маркса за 262 млн рублей.