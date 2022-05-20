В Новосибирской области электропроводка убила 62-летнюю пенсионерку

Фото ГУ МЧС России

В селе Верх-Каргат Новосибирской области произошёл смертельный пожар, в результате которого погибла 62-летняя женщина. Скорее всего, её убила неисправная электропроводка.

Возгорание произошло в доме на улице Центральная села Верх-Каргат Каргатского района поздно вечером 19 мая. После того, как пожарные потушили огонь, они на месте происшествия обнаружили тело женщины 1960 года рождения.

«По предварительным данным причина пожара – короткое замыкание электропроводки. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки».

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, которые окончательно установят причину смерти пенсионерки. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним также, что вчера загорелась многоэтажка в посёлке Садовый под Новосибирском — к счастью, погибших или пострадавших не было.