В селе под Новосибирском загорелась квартира в 17-этажке

МЧС России

Под Новосибирском загорелась квартира в 17-этажном доме в поселке Садовый.

В четверг, 19 мая, в селе под Новосибирском загорелась квартира в 17-этажном доме. Хозяев в квартире не было, сообщили в региональном ГУМЧС.

Вечером 19 мая в поселке Садовый в Новосибирской области загорелась квартира в 17-этажном жилом доме на улице Ладожской. Очевидцы увидели, что из окон одной из квартир идет сильный дым, и позвонили в экстренную службу. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 19:51. Через пять минут пожарные прибыли на место происшествия.

«Установлено, что дым шел из квартиры на 11 этаже, в самом подъезде присутствовало задымление», – говорится в сообщении ведомства.

За 13 минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на кухне квартиры. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огонь повредил электроплиту, кухонные электроприборы, мебель и домашнюю утварь.

В ГУМЧС России по Новосибирской области уточнили, что в момент пожара людей в квартире не было. Сотрудники экстренного ведомства обеспечили удаление дыма в самой пострадавшей квартире, в подъезде и проверили другие квартиры.

Среди жильцов дома никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм писал, что два трупа нашли при тушении пожара в квартире в Новосибирске.