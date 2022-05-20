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общество

В Новосибирской области поймали тракториста с горящей бороной

Фото В Новосибирской области поймали тракториста с горящей бороной
Фото В Новосибирской области поймали тракториста с горящей бороной

Фото pixabey

В Ордынском районе Новосибирской области 20 мая тракторист поджигал поля горящей бороной.

Лесники поймали тракториста с горящей бороной в поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в Минприроды НСО.

Инцидент произошел 20 мая около села Усть-Луковка в Ордынском районе Новосибирской области. Сотрудник отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Минприроды НСО заметил тракториста с горящей бороной, который поджигал сухую траву на поле. На опубликованном ведомством видео можно увидеть, как лесничий несется на автомобиле через поле, чтобы остановить трактор.

На кадрах видно, что дует сильный ветер, который разносит пламя. Из-за одного неудачного порыва ветра огонь может моментально перейти на деревья и дома. Однако тракториста не остановила ни погода, ни явная опасность его действий, ни замечание сотрудника Минприроды. Он все равно продолжил поджигать сухую траву.

В регионе при этом уже больше месяца действует особый противопожарный режим, во время которого строго запрещено любое сжигание травы. Так как поле не относится к землям лесного фонда, в Минприроды не смогли выписать штраф трактористу и передали информацию о нем в МЧС Новосибирской области.

Напомним, жителям Новосибирской области 16 мая запретили ходить в леса. За вход в лес новосибирцев оштрафуют на 5 тысяч рублей. Сиб.фм разобрался, кому можно нарушать запрет, кто следит за его соблюдением, и как быть грибникам, которые хотят отправиться на «тихую охоту».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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