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В Октябрьском районе Новосибирска 20 мая произошло аварийное отключение света

Фото В Октябрьском районе Новосибирска 20 мая произошло аварийное отключение света
Фото В Октябрьском районе Новосибирска 20 мая произошло аварийное отключение света

Фото pixabay.com, map.novo-sibirsk.ru

20 мая в Октябрьском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения, свидетельствует карта отключений на портале «Мой Новосибирск».

Утром в пятницу, 20 мая, на Рябиновой улице в Октябрьском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остался дом № 10/1, по данным сервиса 2ГИС — жилмассив Энергостроителей.

На карте отключений систем жизнеобеспечения на портале «Мой Новосибирск» указано, что подача электроэнергии прекратилась в 06:00, а уже в 08:00 возобновится.

Причиной отключения стало повреждение оборудования в трансформаторной подстанции. Отвечает за устранение неполадок ООО «Энергосети Сибири».

Фото В Октябрьском районе Новосибирска 20 мая произошло аварийное отключение света 2

Напомним, что с 12 мая в Новосибирске регулярно происходят плановые отключения горячей воды. Сибирская генерирующая компания (СГК) опубликовала интерактивную карту отключений.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирск
электричество
аварийные отключения
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