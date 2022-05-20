В Октябрьском районе Новосибирска 20 мая произошло аварийное отключение света

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20 мая в Октябрьском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения, свидетельствует карта отключений на портале «Мой Новосибирск».

Утром в пятницу, 20 мая, на Рябиновой улице в Октябрьском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остался дом № 10/1, по данным сервиса 2ГИС — жилмассив Энергостроителей.

На карте отключений систем жизнеобеспечения на портале «Мой Новосибирск» указано, что подача электроэнергии прекратилась в 06:00, а уже в 08:00 возобновится.

Причиной отключения стало повреждение оборудования в трансформаторной подстанции. Отвечает за устранение неполадок ООО «Энергосети Сибири».

Напомним, что с 12 мая в Новосибирске регулярно происходят плановые отключения горячей воды. Сибирская генерирующая компания (СГК) опубликовала интерактивную карту отключений.