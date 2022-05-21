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общество

Более 50 % жителей Новосибирска хотят приструнить самокатчиков

Фото Более 50 % жителей Новосибирска хотят приструнить самокатчиков
Фото Более 50 % жителей Новосибирска хотят приструнить самокатчиков

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Больше половины жителей Новосибирска выступили за введение ограничений для электросамокатов.

В Новосибирске продолжаются дискуссии о судьбе электросамокатов на улицах города. Портал SuperJob провел опрос среди горожан, касающийся самокатов и электросамокатов. Более 50 % новосибирцев выступили за введение ограничений для самокатчиков.

После появления кикшеринга в Новосибирске горожане стали чаще ездить на электросамокатах. Однако спорный транспорт понравился не всем – в городе набирает обороты скандал, связанный с электросамокатами.

Формально управляющий электросамокатом – это пешеход. Но проблемный. Самокатчики нередко устраивают ДТП, в том числе с летальным исходом, пугают прохожих и даже участвуют в преступлениях. В связи с этим в Новосибирске призывают вообще запретить электросамокаты. Российский Минпромторг рассматривает вопрос реалистично и разрабатывает ГОСТ с требованиями к безопасности электросамокатов.

В связи с разработкой нового ГОСТа для электросамокатов специалисты провели опрос среди экономически активных жителей Новосибирска. Против введения ограничений выступили всего 22 % респондентов. Для них приоритетом является экология, а в этом плане электросамокаты – вне конкуренции.

При этом большинство новосибирцев уверены, что самокатчиков необходимо приструнить, так как они угрожают здоровью и жизни окружающих. Более 50 % опрошенных заявили, что ограничения ввести нужно.

Ранее Сиб.фм писал, что вице-спикер Заксобрания Панферов призвал ввести мораторий на электросамокаты в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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