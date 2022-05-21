На ОбьГЭСе жители Новосибирска жалуются на коричневую воду из крана, пахнущую ракушками

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Жители трёх улиц ОбьГЭСа в Новосибирске пожаловались на то, что горячая вода из крана стала коричневого цвета и пахнет ракушками.

Эту проблему собственники квартир на улицах Барьерная, Часовая и Приморская обсуждают в паблке "На ОбьГЭСе".

"Третью неделю горячая вода – коричневатая и воняет ракушками тухлыми, как на пляже. Куда можно обратиться с такой проблемой?"

– пишет Вероника Карпова.

Другие жители ОбьГЭСа рассказывают, что уже жаловались на эту проблему в районную администрацию, но толка не было. Большинство из участников дискуссии связывают качество горячей воды с гидравлическим испытанием сетей и промыванием батарей.

Напомним, гидравлические испытания в Новосибирске начались с 12 мая, с 23 мая отключения ждут Первомайский район.