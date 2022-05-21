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На ОбьГЭСе жители Новосибирска жалуются на коричневую воду из крана, пахнущую ракушками

Фото На ОбьГЭСе жители Новосибирска жалуются на коричневую воду из крана, пахнущую ракушками
Фото На ОбьГЭСе жители Новосибирска жалуются на коричневую воду из крана, пахнущую ракушками

Фото автора

Жители трёх улиц ОбьГЭСа в Новосибирске пожаловались на то, что горячая вода из крана стала коричневого цвета и пахнет ракушками.

Эту проблему собственники квартир на улицах Барьерная, Часовая и Приморская обсуждают в паблке "На ОбьГЭСе".

"Третью неделю горячая вода – коричневатая и воняет ракушками тухлыми, как на пляже. Куда можно обратиться с такой проблемой?"

– пишет Вероника Карпова.

Другие жители ОбьГЭСа рассказывают, что уже жаловались на эту проблему в районную администрацию, но толка не было. Большинство из участников дискуссии связывают качество горячей воды с гидравлическим испытанием сетей и промыванием батарей.

Напомним, гидравлические испытания в Новосибирске начались с 12 мая, с 23 мая отключения ждут Первомайский район.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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