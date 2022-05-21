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"Ночь музеев-2022" в Новосибирске: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию

Фото "Ночь музеев-2022" в Новосибирске: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию
Фото "Ночь музеев-2022" в Новосибирске: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 году «Ночь музеев» в Новосибирске пройдёт одновременно на ста площадках. Обойти все будет нереально, но всё увидеть собственными глазами, можно, включив онлайн-трансляцию.

Уже традиционно в ночь с 21 на 22 мая по всей России проходит "Ночь музеев". В 2022 году количество площадок в Новосибирской области увеличилось до 100. Если 60 из них – это непосредственно музеи, то ещё 40 – так называемые, арт-площадки.

С историей новосибирцы смогут познакомится в самых различных видах: побывать можно и в музее секса, и в Новосибирской государственной филармонии, и в Музыкальном театре. Кроме того, свои авторские программы готовят многие Дома культуры и творчества.

Организаторы мероприятия надеются, что в живую "Ночь музеев" посетят 50 тысяч человек. Ещё сто тысяч смогут посмотреть прямые трансляции.

Итак, прямой эфир начнётся 21 мая в 19.00 на канале «МЭР_И_Я», а также на страницах мэрии в сетях – "Вконтакте" и "Одноклассники". Здесь зрителей ждут включения со многих официальных площадок – таких, как "Дом с часами" или места зарождения железнодорожной истории Новосибирска.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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