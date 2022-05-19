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В Новосибирске «Ночь музеев-2022» пройдёт на 100 площадках

Фото В Новосибирске «Ночь музеев-2022» пройдёт на 100 площадках
Фото В Новосибирске «Ночь музеев-2022» пройдёт на 100 площадках

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 году «Ночь музеев» в Новосибирске пройдёт одновременно на ста площадках.

В ночь с 21 на 22 мая по всей России пройдет акция «Ночь музеев». В 2022 году она пройдёт в полностью очном формате впервые за последние два года в большинстве городов, в том числе и в Новосибирске.

В этом году жители города смогут провести «Ночь музеев» на ста площадках: 60 из них будут непосредственно музейными, а оставшиеся 40 — событийными. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков на пресс-конференции в ТАСС 19 мая.

«Новосибирцы соскучились по этим мероприятиям, поэтому мы ожидаем большое количество жителей и гостей на площадках», —

отметил Юрий Зимняков.

По предварительному прогнозу, в 2022 году площадки «Ночи музеев» в Новосибирске посетят ориентировочно 50 тысяч человек. Также около 100 тысяч просмотров должны принести трансляции мероприятий.

Участниками акции стали не только непосредственно музеи и выставочные площадки, но также театры, концертные залы и культурно-досуговые учреждения города.

Как отметил исполняющий обязанности министра культуры региона, «необычные программы» готовят Новосибирская государственная филармония, Музыкальный театр, и Клуб Революция.

Основная тема этой «Ночи музеев» перекликается с объявлением 2022-го годом народного искусства и культурного наследия народов России: по этой причине организаторы и участники акции в Новосибирске решили отразить в экспозициях и событиях моду на традиции.

Также некоторые из площадок сосредоточатся на «юбилейных» тематиках, посвящённых, например, 350-летию со дня рождения Петра I или 300-летию Куйбышевского района.

«Ночь музеев-2022» станет для региона уже четырнадцатой: впервые Новосибирская область присоединилась к акции в 2009 году — тогда участниками стали шесть музеев, которые собрали около тысячи посетителей.

«Мы много лет меняем отношение к музеям, и эта акция — уникальный случай, когда мы не просто делаем из города огромную музейную площадку, но и проводим по ней людей от точки до точки», —

отметила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва.

Чиновница подчеркнула, что «Ночь музеев» в Новосибирске будет не консервативной, а очень разной, на некоторых площадках в том числе и скандальной.

Ирина Соловьёва посоветовала новосибирцам заглянуть на площадки в Музее Новосибирска, центре «Сибирь-Хоккайдо», зоопарке имени Шило, а также в центре культуры ЦК19.

«Программа настолько насыщенная и яркая, что даже самый взыскательный горожанин сможет найти фишку и остаться довольным», — дополнила начальник управления культуры мэрии Новосибирска.

Те, у кого не получится посетить площадки «Ночи музеев» в очном формате, смогут увидеть подготовленные экспозиции и выступления в прямой трансляции телеканала ОТС: вещание начнётся с 20:00.

А после «Ночи музеев», утром 22 мая в Новосибирске стартует полумарафон «ЗаБег.РФ».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
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