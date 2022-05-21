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Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев за год уменьшил свой доход

Фото Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев за год уменьшил свой доход
Фото Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев за год уменьшил свой доход

Фото с личной страницы Дмитрия Асанцева в "ВК"

О доходах за 2021 год отчитался спикер городского парламента Новосибирска, член партии "Единая Россия" Дмитрий Асанцев: за год председатель горсовета потерял порядка 200 тысяч рублей.

Официальная декларация председателя горсовета появилась на официальном сайте. Согласно его отчётам о доходах, за 2021 год он заработал 3 миллиона 593 тысячи рублей. Это почти на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. За 2020-ый его доход составил 3 776 748,16 рубля.

В остальном в имущественном плане для спикера горсовета ничего особо не поменялось: в его обще-долевой собственности находится квартира площадью 101 квадратный метр и нежилое помещение. Ездит Дмитрий Асанцев на том же автомобиле, что и год назад — «Lexus LX».

Напомним, Дмитрий Асанцев был избран на пост председателя горсовета в 2014 году. С тех пор стал бессменным его спикером. Также Асанцев является секретарём местного политического совета «Единой России» Кировского района Новосибирска.

Читайте также на сайте Сиб.фм: сколько в 2021 году заработали члены правительства Новосибирской области.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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