Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев за год уменьшил свой доход

Фото с личной страницы Дмитрия Асанцева в "ВК"

О доходах за 2021 год отчитался спикер городского парламента Новосибирска, член партии "Единая Россия" Дмитрий Асанцев: за год председатель горсовета потерял порядка 200 тысяч рублей.

Официальная декларация председателя горсовета появилась на официальном сайте. Согласно его отчётам о доходах, за 2021 год он заработал 3 миллиона 593 тысячи рублей. Это почти на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. За 2020-ый его доход составил 3 776 748,16 рубля.

В остальном в имущественном плане для спикера горсовета ничего особо не поменялось: в его обще-долевой собственности находится квартира площадью 101 квадратный метр и нежилое помещение. Ездит Дмитрий Асанцев на том же автомобиле, что и год назад — «Lexus LX».

Напомним, Дмитрий Асанцев был избран на пост председателя горсовета в 2014 году. С тех пор стал бессменным его спикером. Также Асанцев является секретарём местного политического совета «Единой России» Кировского района Новосибирска.

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