Сдали декларации: сколько зарабатывают и чем владеют губернатор Новосибирской области, его замы и министры

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова и правительства Новосибирской области

Под вечер пятницы, 20 мая, чиновники правительства Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2021 год: скромнее многих на общем фоне выглядит декларация главы региона.

Андрей Травников ненамного увеличил своё состояние по сравнению с предыдущим годом: в 2021-м он заработал 5 млн 122 тысячи рублей, что лишь на несколько десятков тысяч рублей больше. Не изменился и статус губернатора Новосибирской области в плане владения недвижимостью.

Самый богатый в правительстве

Больше остальных коллег в 2021 году заработал человек, который больше всех о финансах и знает: глава Минэкономразвития Лев Решетников, который отчитался о доходе в размере почти 9 миллионов рублей.

На втором месте в рейтинге стоит первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, в его декларации указан доход в 7,5 миллиона рублей.

За год первый замгубернатора значительно улучшил свои позиции, поднявшись на первую строчку с третьей. В прошлой декларации чиновника даже не было данных о недвижимости, зато на супругу зампреда записан автомобиль «Лексус».

Далее в рейтинге стоит ещё один замгубернатора Юрий Петухов. Его доход в 2021 году составил 6 270 485 рублей. Однако своё материальное положение за год чиновник улучшил: ранее его результат был менее 6 миллионов рублей.

Самые бедные

Феноменально низкий доход зарегистрировал заместитель губернатора Роман Теленчинов, который недавно перешёл в областное правительство. Он задекларировал всего 1,9 миллиона рублей.

Вообще самыми бедными, как раз и стали новички, чуть больше заместителя губернатора заработал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, который задекларировал 2,1 миллиона рублей.

Ещё один новичок, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь заработал меньше четырёх миллионов – 3 817 233, 19 рубля.

Средний же заработок министров Новосибирской области по сравнению с предыдущим годом изменился не сильно: он остался на уровне 5,5 миллиона рублей.