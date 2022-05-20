Министр науки Вадим Васильев стал самым бедным чиновником Новосибирской области в 2021 году

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Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев стал самым бедным министром региона в 2021 году.

Правительство НСО опубликовало сведения о доходах и имуществе министров региона за 2021 год. Самым «бедным» из них можно считать министра науки Вадима Васильева. Он задекларировал доход в 2,1 млн рублей.

Васильев сместил с поста «самого бедного министра» главу культурного ведомства Наталью Ярославцеву, которая в прошлом году отчиталась о доходе в 2,4 млн рублей. В 2022 году Ярославцева покинула свою должность.

В 2021 году министр науки Новосибирской области Вадим Васильев заработал 2 миллиона 198 тысяч рублей. В его совместной с женой собственности – квартира площадью в 113 квадратных метров. Еще одна квартира площадью в 45 «квадратов» находится в его собственности.

Супруга министра владеет двумя земельными участками площадью в одну тысячу и 24,4 тысячи квадратных метров соответственно. Также жене Васильева принадлежат два легковых автомобиля – БМВ Х3 и «Фольксваген Тигуан», а также снегоболотоход «Stels ATV 650 YL».

Стоит отметить, что на должность министра Васильев был назначен только в феврале 2022 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя министра – начальника управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

В среднем министры Новосибирской области в 2021 году заработали по 4,5-5,5 млн рублей. Самым богатым из них стал глава Министерства экономического развития региона Лев Решетников. Его доход почти в 2 раза превысил доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в 2021 году.