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Успевший затормозить за долю секунды водитель автобуса спас девушку-пешехода в Новосибирске

Фото Успевший затормозить за долю секунды водитель автобуса спас девушку-пешехода в Новосибирске
Фото Успевший затормозить за долю секунды водитель автобуса спас девушку-пешехода в Новосибирске

Фото: скриншот с видео АСТ-54

В социальных сетях появилось видео, как водитель автобуса в Ленинском районе Новосибирска успел затормозить за несколько минут, чем спас жизнь девушке-пешеходу.

Автор этого видео выложил его в паблике "АСТ-54". На кадрах видно, как водитель автобуса №28 успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом за несколько секунд.

Коварность шестиполосной дороги на улице Титова кроется в том, что из-за напряжённого потока машин, не каждый водитель успевает отреагировать на быстро бегущего по зебре человека.

На этот раз обошлось без трагических последствий, но автоинспекторы просят и пешеходов быть аккуратнее на опасных, нерегулируемых переходах.

Напомним, в эти выходные новосибирские автоинспекторы объявили о массовых рейдах на городских дорогах – это как раз для того, чтобы снизить аварийность.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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