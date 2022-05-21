В мэрии Новосибирска назвали самые опасные для купания места

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска опубликовала список мест, где этим летом категорически запрещается купаться: вода там не соответствует никаким санитарным нормам.

Чиновники рассказали о результатах проверок Роспотребнадзора и обследования водных зон спасателями МЧС. Выявлены места, где купание может закончится необратимыми последствиями.

Санитарно-эпидемиологические исследования показали, что ни в коем случае купаться нельзя в котловане на Горском жилмассиве, в карьере на Юго-Западном жилмассиве, Медвежьем озере, затоне Яринский, котловане в микрорайоне Лесоперевалка и озере на жилмассиве «Радуга Сибири».

Напомним, купальный сезон в Новосибирской области стартует с 1 июня. К этои выходным на городских пляжах установили знаки «Купание запрещено», а на берегах водоемов оборудовали 6 спасательных пунктов. Всего их будет 22, в области – больше 70.

1 июня в Новосибирске должны открыться шесть официально разрешённых пляжей. В остальных местах спасатели купаться не рекомендуют.