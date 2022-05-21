В Новосибирске к купальному сезону готовят открыть 6 пляжей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области власти начали подготовку пляжей к купальному сезону. С 23 мая до 18 сентября в регионе объявили месячник безопасности людей на воде.

В Новосибирске спасатели и власти готовят пляжи к открытию сезона. О подготовке к пляжному сезону и запрете на купание на необорудованных пляжах сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

С 23 мая по 18 сентября в Новосибирске пройдет так называемый месячник безопасности людей на воде. Несмотря на запреты и прохладную воду, новосибирцы уже начинают купаться. При этом официальное открытие купального сезона запланировано только на 1 июня. До этого времени отдыхать на водоемах в Новосибирске и ближайших районах может быть опасно.

На сегодняшний день в области проводят обследования мест купания, очистку дна, тренировки работников спасательных постов. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей. Спасатели МАСС набирают сезонных рабочих для дежурства на спасательных постах на пляжах Новосибирска.

К выходным 21-22 мая на пляжах Новосибирска установили знаки «Купание запрещено», а на берегах водоемов оборудовали 6 спасательных пунктов. Всего их будет 22, в области – больше 70.

После того, как спасатели исследуют водоемы, на пляжах установят спасательные пункты, а Роспотребнадзор проверит состояние воды, пляжи откроют для отдыхающих. По предварительным данным, это произойдет не раньше 1 июня. В Новосибирске откроют 6 пляжей.

Выходные на этой неделе будут жаркими. Синоптики предупредили новосибирцев об аномальной жаре – температура воздуха поднимется до +35 градусов в воскресенье, 22 мая. Несмотря на летнюю погоду, жителям Новосибирска запретили купаться в озерах и реках. Эксперты МЧС и врачи объяснили, почему это опасно.

Безопасно заходить в воду можно, если ее температура составляет +18-20 градусов. Пока температура воды в Оби не превышает +15 градусов.