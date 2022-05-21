В Новосибирской области 96-летний мужчина умер от коронавируса

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Число умерших от коронавируса в Новосибирской области пополнил еще один человек.
В Новосибирской области COVID-19 выявили у 67 человек, скончался один пожилой мужчина. Об этом сообщают в региональном оперштабе.
За сутки с 20 по 21 мая опасная инфекция забрала жизнь 96-летнего жителя Новосибирской области. Зафиксировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заболевших – 7 детей. В инфекционные стационары госпитализированы 649 пациентов.
В отделениях реанимации по-прежнему находится 70 пациентов, 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в Новосибирской области за все время пандемии зарегистрировано около 257 950 случаев коронавируса. 5 652 человека умерли от коронавируса с момента начала пандемии. Сделано около 4,5 млн тестов на COVID.
Недавно ученые сообщили, что в мире стремительно распространяется новый вирус оспы обезьян. Сиб.фм разобрался, станет ли оспа обезьян угрозой для человечества, какие симптомы заражения обезьяньей оспой выявляют у людей и как ее лечить.
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