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общество

Выживший пленник «Айдара»* рассказал о зверских пытках током, огнем и дыбами за поддержку России

Фото Выживший пленник «Айдара»* рассказал о зверских пытках током, огнем и дыбами за поддержку России
Фото Выживший пленник «Айдара»* рассказал о зверских пытках током, огнем и дыбами за поддержку России

Фото pixabey

Житель ЛНР, выживший в плену у украинских радикалов, рассказал об издевательствах нацистов над мирными жителями.

Сторонники украинских нацистов похищают, пытают и убивают сторонников России на Украине. Один из выживших пленников радикального батальона «Айдар»* рассказал телеканалу «Звезда», как его растягивали машинами и пытали огнем и током.

«Водой тебя обливают, потом током бьют, или же делали – «Урал» стоят, подтянут до «Урала»... ноги хомутами закрепят веревкой, а джип...также в наручниках ты, он натягивает, и все. И час, и два в таком виде», – рассказал Иван Костенков.

Мирный житель села Муратово в ЛНР оказался в плену из-за того, что потребовал у боевиков убрать военную технику от жилых домов. Однако вместо этого члены радикального неонацистского батальона «Айдар»* схватили его, посадили в яму и начали пытать. На теле мужчины жгли пластмассу, а затем растягивали его машинами, как на дыбе.

По словам жителя ЛНР, особенно зверствовали украинские нацисты в отношении людей, которых подозревали в пророссийских взглядах. Их держали в нечеловеческих условиях и жестоко пытали.

Ранее Сиб.фм писал, что выжившая пленница боевиков рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами.

*«Айдар» – запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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