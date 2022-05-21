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Заключённые ИК-8 в Новосибирской области пожаловались омбудсмену на медицину и отсутствие сончаса

Фото Заключённые ИК-8 в Новосибирской области пожаловались омбудсмену на медицину и отсутствие сончаса
Фото Заключённые ИК-8 в Новосибирской области пожаловались омбудсмену на медицину и отсутствие сончаса

Фото из архива автора

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева побывала в исправительной колонии №8: осуждённые пожаловались на медицинское обслуживание и отсутствие сончаса.

Исправительную колонию №8 с 2019 года лихорадили скандалы. Тогда в декабре заключённые заявили о массовой голодовке, уверяя, что в колонии творится беспредел и восемь человек из-за этого совершили суицид.

После этого в исправительном учреждении побывали представители Генеральной прокуратуры РФ. Последовали проверки, которые закончились возбуждением уголовных дел и сменой руководство.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева не раз бывала в исправительной колонии №8. Раньше заключённые часто жаловались на плохую пищу. Как отметила омбудсмен, теперь таких претензий стало меньше.

"Я уже по несколько раз объехала все колонии и следственные изоляторы. Если в 2014-2015 годах были обращения по качеству питания, то уже несколько лет таких обращений нет. То есть питание стало лучше, ассортимент стал шире, – отметила Нина Шалабаева. – Осуждённые завили: "вот бы хотелось, чтобы двери в корпус" были открыты".

Таким образом, заключённые намекнули, что им хотелось бы днём, после хорошей еды отдыхать в сончас, который в колониях, естественно, не положен. Также поступило несколько жалоб на плохое медицинское обслуживание.

"Стала разбираться, запросила карточки. Один уверяет – у него такое-то заболевание. Две комиссии прошёл – специалисты не находят этого заболевания,

– поясняет омбудсмен. – На ЛИУ-10 немного другие условия пребывания: питание, лечение, и каждому поэтому хочется туда попасть".

Все жалобы Нина Шалабаева взяла на контроль, но омбудсмен отмечает, что многие из них являются беспочвенными.

Напомним также, около недели назад уполномоченный по правам человека побывала в новосибирском СИЗО, на которое жаловалась арестованная депутат горсовета Светлана Каверзина.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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