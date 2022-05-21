Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жертва украинских нацистов рассказала, что боевики пытались сжечь русских заживо

Фото Жертва украинских нацистов рассказала, что боевики пытались сжечь русских заживо
Фото Жертва украинских нацистов рассказала, что боевики пытались сжечь русских заживо

Фото pixabey

Мирные жительницы ДНР рассказали, как их пытался сжечь заживо украинский нацист.

Жительницы ДНР рассказали о попытке нацистов сжечь их заживо. Рассказ жертв украинской оккупации опубликовало Минобороны Россиию

Российские военные эвакуировали в Россию пожилую жительницу ДНР и ее дочь. Женщин пытался сжечь заживо в подвале их сосед – украинский нацист – за то, что они русские. Они прятались в подвале от обстрелов украинских боевиков, когда украинец бросил в помещение горящую канистру с бензином. Чудом матери с дочкой удалось спастись.

«Когда собрались выходить, нам подожгли подвал. Это был наш сосед. Он ударил дочку кастетом в висок, а меня ногой», – рассказала пострадавшая.

«Причиной» такого зверства мужчины стала национальность женщин.

«Он спрашивал: «Вы русские?», говорил, мол, сейчас возьму автомат и вас расстреляю. Вам защиты не будет ни от русских, ни от кого», – сказала дочка пожилой жительницы ДНР.

Им чудом удалось потушить огонь. В подвале женщины просидели до того момента, пока в село не зашли российские военные.

«Говорила дочери, что нам бы попасть в Россию, там такого не будет! Знаю, что Россия победит, Россия всегда за своих граждан», – заключила пожилая женщина.

Сейчас обе пострадавшие от нападения украинского нациста находятся на территории России, им оказывают все необходимую медицинскую помощь.

Военные ДНР совместно с Вооруженными силами РФ тем временем продолжают освобождать населенные пункты республики от украинских боевиков.

Ранее Сиб.фм писал, что выживший пленник украинских нацистов рассказал о зверских пытках током, огнем и дыбами за поддержку России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26349
Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
24461
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13580
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
11915
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
11333
Пенсии в России вырастут с 1 июня 2022 года: кто получит солидную денежную прибавку
10597
Когда закончится ретроградный Меркурий в мае 2022: астрологи назвали опасные дни после выхода из коридора затмений
10009
Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022