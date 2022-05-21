Жертва украинских нацистов рассказала, что боевики пытались сжечь русских заживо

Фото pixabey
Мирные жительницы ДНР рассказали, как их пытался сжечь заживо украинский нацист.
Жительницы ДНР рассказали о попытке нацистов сжечь их заживо. Рассказ жертв украинской оккупации опубликовало Минобороны Россиию
Российские военные эвакуировали в Россию пожилую жительницу ДНР и ее дочь. Женщин пытался сжечь заживо в подвале их сосед – украинский нацист – за то, что они русские. Они прятались в подвале от обстрелов украинских боевиков, когда украинец бросил в помещение горящую канистру с бензином. Чудом матери с дочкой удалось спастись.
«Когда собрались выходить, нам подожгли подвал. Это был наш сосед. Он ударил дочку кастетом в висок, а меня ногой», – рассказала пострадавшая.
«Причиной» такого зверства мужчины стала национальность женщин.
«Он спрашивал: «Вы русские?», говорил, мол, сейчас возьму автомат и вас расстреляю. Вам защиты не будет ни от русских, ни от кого», – сказала дочка пожилой жительницы ДНР.
Им чудом удалось потушить огонь. В подвале женщины просидели до того момента, пока в село не зашли российские военные.
«Говорила дочери, что нам бы попасть в Россию, там такого не будет! Знаю, что Россия победит, Россия всегда за своих граждан», – заключила пожилая женщина.
Сейчас обе пострадавшие от нападения украинского нациста находятся на территории России, им оказывают все необходимую медицинскую помощь.
Военные ДНР совместно с Вооруженными силами РФ тем временем продолжают освобождать населенные пункты республики от украинских боевиков.
Ранее Сиб.фм писал, что выживший пленник украинских нацистов рассказал о зверских пытках током, огнем и дыбами за поддержку России.
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