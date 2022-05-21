Житель Новосибирска с последней стадией рака выпал с 14 этажа в Первомайском районе

Фото: "Моя Первомайка" в "ВКонтакте"

Соседи выпавшего рассказали о причинах случившегося в Новосибирске: 35-летний мужчина 10 лет боролся с раком кости.

Трагедия произошла по адресу улица Заречная, 23 вечером 19 мая. Соседи увидели падающего мужчину с 14 этажа. Об этом они рассказали в г группе "Моя Первомайка" в "ВКонтакте".

"Как сообщили редакции соседи и родственница погибшего, у мужчины была неизлечимая болезнь — последняя стадия рака кости. Он боролся с ней более 10 лет. По словам соседей, погибший был очень порядочным человеком, всегда здоровался и помогал, если это было необходимо", – сообщает паблик "Моя Первомайка".

В комментариях соседи сочувствуют горю семьи, а некоторые говорят о необходимости узаконить эвтаназию.

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