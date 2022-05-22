В Новосибирске прошла «Ночь музеев − 2022»

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске в 14-й раз прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Как это было, смотрите в фоторепортаже Сиб.фм.

Музеи Новосибирска 21 мая нарушили обычный график работы — в городе прошла акция «Ночь музеев».

Всего в ней приняли участие 36 площадок, включая музейную площадку НГТУ НЭТИ «Лаборатория конструкции и оборудования летательных аппаратов».

В 20:00 и в 21:00 для посетителей там прошли так называемые аэрочасы, во время которых их познакомили с истребителями Су-25, Су-15, Су-7 и МИГ-19, а также с учебными самолётами МиГ-15 УТИ и ЯК-50 и вертолётом КА-26.

Провёл экскурсии по лаборатории Владимир Трунёв – сотрудник факультета летательных аппаратов.

Ещё одной площадкой, присоединившейся к «Ночи музеев», стала галерея уличного искусства «100 квадратов». С 18:00 до 21:00 там прошёл граффити-джем.

Параллельно, но до 01:00, работала выставка Славы Psyho «Жертва попкультуры».

По особому случаю в галерее также организовали для гостей музыкальное сопровождение.

В «Конторе инженера Г.М. Будагова» хозяева гостиной начала ХХ века минувшей ночью устроили для посетителей мастер-класс по бритью опасной бритвой и мастер-класс по дворянской карточной игре.

Во дворе музея прошла шумная ярмарка Ново-Николаевска, где можно было попробовать горячие напитки и различные вкусности и познакомиться с народными умельцами — мыловарами, гончарами и многими другими.

Напомним, что акция «Ночь музеев» в Новосибирске впервые за два года прошла в полном формате. Из музеев, которые хотели к ней присоединиться, не был допущен только Музей секса.

Как пояснила директор Музея Новосибирска Елена Щукина, отбором и аккредитацией площадок-участников занималась специальная комиссия. Именно она вынесла такое решение.