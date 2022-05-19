Музей секса не допустили к участию в «Ночи музеев-2022» в Новосибирске

Фото из сообщества «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» ВКонтакте

Музею секса не позволили стать официальной площадкой «Ночи музеев-2022», которая пройдёт в Новосибирске с 21 на 22 мая.

В ночь с 21 на 22 мая множество городов страны присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев»: в 2022 году все тематические мероприятия снова проходят полностью в очном формате. В Новосибирске будет функционировать около ста площадок, организованных как музеями, так и театрами, концертными залами, кинотеатрами и культурными центрами города. Тем не менее, не все представители культурной среды города смогли присоединиться к официально утверждённому списку.

Например, Музей секса, экспозиция которого в 2021 году работала только один день, сейчас не смог войти в публичный список.

Как пояснила на пресс-конференции в ТАСС 19 мая директор Музея Новосибирска Елена Щукина, отбором и аккредитацией площадок-участников занималась специальная комиссия: именно её решение определяло, будет ли учреждение либо событие представлено в программе «Ночи музеев-2022».

«Этому музею пройти отбор не удалось», — прокомментировала Елена Щукина.

«В каждой эпохе существовали свои представления о любви и красоте, а также нормы, отделявшие «приличное» от «неприличного». Как любовные отношения влияли на историю и архитектуру в разные десятилетия XX века? Про запрет парных танцев, эволюцию средств контрацепции, «новую женщину», секс-символы прошлого, присвоение Изделию номера 2, современное отношение к эротике и многое другое — на выставке Музея Секса, площадке в 800 квадратных метров истории об Этом», — так рассказывают о содержании экспозиции в соцсетях.



Выставка начнёт работу 21 мая с 17:00 до 02:00 22 мая в арт-пространстве «Цоколь» на Вокзальной магистрали, 16. Вход обойдётся в 350 рублей.

Ранее Сиб.фм опубликовал полную программу всех экспозиций и мероприятий, которые подготовили культурные учреждения Новосибирска к участию во всероссийской акции.

Напомним, на пресс-конференции, посвящённой «Ночи музеев» в Новосибирске, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва назвали площадки, на которые новосибирцам точно стоит заглянуть.