В Новосибирске выставили на продажу шампиньоновую ферму за 1,5 млн рублей

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Ферма для выращивания шампиньонов площадью 500 кв. м продаётся в Новосибирске за 1 500 000 рублей. За эти деньги собственник готов не только передать бизнес новому хозяину, но и некоторое время помогать ему вникать в дела.

В Новосибирске продаётся ферма для выращивания шампиньонов. За участок площадью 500 кв. м, где располагаются три камеры для выращивания грибов, а также кухня и душевая для персонала, продавец просит 1,5 млн рублей.

По его словам, новому собственнику не придётся искать каналы сбыта шампиньонов, поскольку ферма уже работает как оптовый поставщик. За месяц на ней появляются 5 тонн грибов.

За 1,5 млн нынешний хозяин готов не только продать ферму, но и некоторое время помогать новому владельцу вникать в дела: объяснять все тонкости производства и передавать наработанные контакты.

Ежемесячная аренда участка и оплата коммунальных услуг потребует от нового собственника 50 000 рублей. Ещё 40 000 будет необходимо на выплату зарплаты рабочим. Дополнительная статья расходов — компост, пишет BFM-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске уже стартовал сезон сбора грибов. Однако миколог Татьяна Бульонкова рекомендовала не заниматься тихой охотой в черте города. Подробности здесь.