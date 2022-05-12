Новосибирский миколог Бульонкова предупредила об опасности сбора грибов в черте города

Новосибирский миколог Татьяна Бульонкова рассказала, чем могут быть опасны собранные на территории города грибы.

С началом мая в Новосибирской области стартовал сезон «тихой охоты». Весенний урожай удивил даже опытных грибников Новосибирска: например, жители вывозят целые вёдра с полян, заполненных сморчками. При этом многие новосибирцы предпочитают не выезжать за черту города, а находить дикоросы в пределах близлежащих территорий. Иногда такими местами становятся в том числе локации возле автомобильных трасс или придомовая местность.

Читатель Сиб.фм Валентин рассказал редакции, что он с семьёй часто находит грибы на территории Заельцовского парка, а также в парке «Берёзовая роща». Ещё одна читательница поделилась, что «тихая охота» может быть удачной в области жилмассива возле КСМ в Первомайском районе. Новосибирцы уточнили, что неоднократно обнаруживали там вешенки, сморчки, шампиньоны и чешуйчатку.

Как правило, собранные на подобных территориях грибы идут «в дело» сразу после возвращения домой. Обычно их не используют для консервации, а готовят в ближайшее же время.

Миколог-любитель Татьяна Бульонкова объяснила, почему употребление в пищу грибов, собранных на городских участках, может быть опасным для здоровья.

В разговоре с журналистом специалист уточнила: собирать грибы в черте города не запрещено.

«Если ну очень хочется, и один раз, и не совсем трасса — то можно», — отметила Татьяна Бульонкова.

Тем не менее, у многих видов грибов из семейства болетовых, которые известны и как «трубчатые» — к ним относятся, например, маслята, лисички, подберёзовики — есть способность сильно концентрировать внутри себя металлы.

«В черте города они активно накапливают тяжёлые металлы: в грибе свинца будет в сотни раз больше, чем в окружающей его почве. Так происходит, потому что мицелий пронизывает почву насквозь, и всё всасывается в гриб», —

пояснила миколог-любитель.

Татьяна Бульонкова дополнила: так как Новосибирск — город с большим количеством промышленных предприятий, концентрация вредных веществ в почве может достигать ощутимо токсичного уровня. По словам специалиста, в случае с грибами, собранными вдоль дорог, во дворах жилых домов или на участках недалеко от свалок, не поможет тщательное мытьё или особая обработка.

«Так как всё накапливается внутри гриба, при употреблении в пищу это попадёт в организм. Конечно, мгновенного отравления тяжёлыми металлами не случится, но вред от них будет накапливаться», —

объяснила Татьяна Бульонкова.

Тем не менее, миколог-любитель отметила, что дикоросы, собранные в пригороде или на территориях с большим количеством парковых зон, гораздо безопаснее. Упомянула специалист и Академгородок.

Также Татьяна Бульонкова отметила: любимая многими вешенка, которую часто находят непосредственно в городе, более безопасна — она получает питание из древесины, а значит, концентрирует намного меньше вредоносных веществ.

«В лесопарковой зоне вешенку взять можно, и в принципе обитающие на деревьях грибы намного безопаснее тех, что растут в почве», — дополнила миколог-любитель.

Ранее Сиб.фм рассказал, в каких районах Новосибирска жители могут отыскать сморчки, и как не перепутать их с ядовитыми видами.