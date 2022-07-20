Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор региона Андрей Травников отреагировал на ситуацию вокруг новосибирского депутата Хельги Пироговой, развернувшейся после её публикации о погибших российских военных.

Вечером 20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал свою позицию о событиях, набирающих обороты вокруг высказывания независимого депутата Хельги Пироговой. 18 июля вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров обвинил Хельгу Пирогову в кощунстве по отношению к российским военным, которые погибли в ходе спецоперации в Украине. 19 июля он обратился в областную прокуратуру, которая назначила лингвистическую экспертизу публикации, а 20 июля своё отношение к происходящему выразили Армен Гаспарян и Владимир Соловьёв.

Глава региона охарактеризовал сделанную Хельгой Пироговой публикацию как «абсолютно циничную выходку». Также он выразил уверенность, что оценку действиям депутата дадут правоохранительные органы.

«Вне зависимости от политических убеждений, существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны. И реакция на это Андрея Панферова и других новосибирских депутатов для меня абсолютно понятна и близка», — написал Андрей Травников в своём Telegram-канале.

Также губернатор призвал жителей определиться, чью сторону они поддерживают.

«Господа, вы определитесь! Если вы Za Россию, Za наших ребят, — четко и смело заявите об этом. Если против, — также не прячьтесь за спиной не самой умной городской девицы», — написал он.