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«40% застройщиков Новосибирска могут стать банкротами»: аналитик Николаев прокомментировал предложение Счётной палаты о льготной ипотеке

Фото «40% застройщиков Новосибирска могут стать банкротами»: аналитик Николаев прокомментировал предложение Счётной палаты о льготной ипотеке
Фото «40% застройщиков Новосибирска могут стать банкротами»: аналитик Николаев прокомментировал предложение Счётной палаты о льготной ипотеке

Фото Максима Николаева

Аналитик недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему в случае исключения студий и однокомнатных квартир из программ льготной ипотеки новосибирским застройщикам придётся конкурировать со спекулянтами.

В июле аудитор Счётной палаты России Наталья Трунова озвучила предложение об исключении из всех программ льготной ипотеки студий и однокомнатных квартир. Как подчеркнул независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, такая инициатива вызвала живую реакцию всех участников рынка.

«Аудиторы считают, что все граждане России должны жить в достойных условиях, имея по комнате на каждого члена семьи, а государство поддерживает спрос на некомфортное жильё», —

прокомментировал эксперт.

По словам аналитика, основная реакция представителей Совета Федерации, Государственной Думы и строительного сообщества свелась к тому, что предложение носит дискриминационный характер — большая часть молодых семей не сможет приобрести квартиру большей площади.

«Да и, собственно, где жить, покупатели должны решать самостоятельно. Мне интересен вопрос: какой информацией обладает Счётная палата, и как просчитывает последствия своих предложений», — высказался Сергей Николаев.

Эксперт обратил внимание: по официальным данным портала ДОМ.РФ, в Новосибирской области у 7% застройщиков средняя площадь квартиры по всем проектам составляет менее 40 квадратных метров, ещё у 12% равна 40-45 «квадратам», 24% строят квартиру со средним метражом 45-50 «квадратов», и 20% — 50-55 квадратных метров.

«При реализации этого предложения 43% застройщиков города попали бы в жёсткую конкуренцию со спекулянтами, которые покупали квартиры 1-1,5 года назад по ценам на 40% ниже. А ещё у 20% строительных компаний Новосибирска зависли бы от 40 до 50% квартир», —

резюмировал аналитик.

Напомним, ранее Сергей Николаев объяснил, с чем связано снижение цен на готовое жильё, зафиксированное во втором квартале 2022 года.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
жильё
недвижимость
льготная ипотека
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