Браконьер из Новосибирска выловил рыбу у Камчатки на 30 млн рублей

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Капитан из Новосибирска выловил 50 тонн трески и терпуга в Беринговом море.

49-летний уроженец Новосибирска занимался браконьерством в территориальных водах РФ у побережья Камчатки. Теперь его осудят за ущерб государству свыше 30 млн рублей.

Следствие предполагает, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы в марте и апреле 2022 года в Баренцевом море. За это время он выловил более 38 тонн трески и свыше 11 тонн терпуга.

Территория, на которой урожденный сибиряк ловил рыбу — исключительная экономическая зона РФ (до 200 миль от берега полуострова). В таких зонах только государство может добывать живые и неживые природные ресурсы.

Напомним, ранее главного охотника Новосибирской области Кобыленко заподозрили в браконьерстве. Также в Новосибирской области задержали браконьеров с 700 кг рыбы.