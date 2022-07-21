Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Браконьер из Новосибирска выловил рыбу у Камчатки на 30 млн рублей

Фото Браконьер из Новосибирска выловил рыбу у Камчатки на 30 млн рублей
Фото Браконьер из Новосибирска выловил рыбу у Камчатки на 30 млн рублей

Фото: pixabay

Капитан из Новосибирска выловил 50 тонн трески и терпуга в Беринговом море.

49-летний уроженец Новосибирска занимался браконьерством в территориальных водах РФ у побережья Камчатки. Теперь его осудят за ущерб государству свыше 30 млн рублей.

Следствие предполагает, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы в марте и апреле 2022 года в Баренцевом море. За это время он выловил более 38 тонн трески и свыше 11 тонн терпуга.

Территория, на которой урожденный сибиряк ловил рыбу — исключительная экономическая зона РФ (до 200 миль от берега полуострова). В таких зонах только государство может добывать живые и неживые природные ресурсы.

Напомним, ранее главного охотника Новосибирской области Кобыленко заподозрили в браконьерстве. Также в Новосибирской области задержали браконьеров с 700 кг рыбы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33992
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
19714
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18189
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17437
В мэрии Новосибирска Артёма Скатова перевели в свидетели по уголовному делу
16831
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
13221
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
11083
Министр спорта Ахапов поставил задачу ФК "Новосибирск" на сезон-2022/23