Хорошая щучка! Рыбаки в Новосибирске устроили кулинарную онлайн-битву

Фото: fishingsib.ru и vk.com/fishingsibru

Пять рецептов приготовления щуки — и бонусный вариант, если вы поймали речного монстра.

В группе «Рыбалка в Новосибирске» во «Вконтакте» пользователи затеяли обсуждение рецептов блюд из щуки. Комментаторы поделились вариантами приготовления речного трофея — как самыми простыми, так и изысканными. Мы подобрали пять самых вкусных и простых рецептов приготовления щуки — кроме ухи. Её и так все умеют готовить.

Котлеты из щуки

Понадобится 1 кг рыбного филе, перекрученного в фарш, лук, а также батон, немного молока, 2 куриных яйца, соль, перец и панировочные сухари.

Наломанный батон замачивается молоком.

В фарш добавляется вымоченный батон и 2 куриных яйца.

Все перемешивается, добавляется соль и перец.

Сформированная котлета обваливается в панировочных сухарях. Внутрь котлеты можно положить зубчик чеснока, сыр, кусочек сливочного масла или зелень.

Обжаривается 30 минут на сковороде на растительном масле на малом огне.

Тушеная щука под майонезом

Кусочки щуки натереть солью и перцем, оставить мариноваться на 20 минут.

Нарезать лук кольцами, обжарить с маслом на сковороде до золотистого состояния.

Обжарить кусочки щуки на сильном огне с обеих сторон.

Добавить к щуке лук, залить сметаной так, чтобы она закрывала кусочки щуки. Густую сметану можно разбавить молоком или водой.

После кипения тушить на минимальном огне под крышкой 15 минут.

Стейк из щуки с копченой паприкой

Нарезать щуку на куски толщиной не больше 2,5 см.

Натереть солью, обсыпать копченой паприкой, оставить на 15 минут.

Обвалять в мелких панировочных сухарях.

Обжарить в масле на сковороде с обеих сторон на небольшом огне.

Обжарить кусочки на боках под крышкой.

Щука горячего копчения

Выпотрошить щуку.

Замариновать целиком с солью и другими приправами. Чтобы убрать специфический запах пресноводной рыбы, в маринад можно добавить тмин, тимьян или лавровый лист.

Просушить замаринованную рыбу салфеткой или на воздухе.

Сушка продолжается в коптильне. Разместите рыбок так, чтобы они не мешались дыму проходить наверх.

Рыба коптится, пока мясо не станет белым. Поверхность должна покрыться равномерным золотистым «загаром».

Температуру лучше повышать постепенно. Так рыба останется сочной. Обычное время копчения — от 30 до 60 минут.

Хе из щуки

Очистить рыбу, удалить внутренности, голову и хвост, удалить кости. Должно остаться только филе.

Нарезать филе небольшими кубиками.

Полить уксусом, перемешать, оставить мариноваться на 6-8 часов. В процессе рекомендуется перемешивать, чтобы маринование шло более равномерно.

В небольшой сковороде или ковшике нагреть 50 мл растительного масла на максимальном огне. Залить им рыбу.

Добавить к обжаренной рыбе луковые кольца и мелко нарезанный чеснок.

Посыпать солью, перцем и соевым соусом.

Перемешать, дать настояться еще 40 минут.

Комбо-вариант

Если вы поймали щуку весом больше 10 кг.

Икру на засолку.

Хребет на котлеты.

Рёбра на гриль.

Брюхо — на сковороду.

Напомним, в июньском опросе половина участников посчитали, что самая вкусная рыба в Новосибирской области — судак. Также в прошлом году рыбак достал из Оби щуку весом в 11 килограммов.

Приятного аппетита!