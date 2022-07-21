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общество

Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал появление цыганского табора в аварийных бараках

Фото Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал появление цыганского табора в аварийных бараках
Фото Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал появление цыганского табора в аварийных бараках

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему в аварийных бараках в Ленинском районе появился табор цыган.

21 июля во время «Часа прессы» с журналистами глава города Анатолий Локоть рассказал, почему в аварийных бараках, расположенных в Ленинском районе Новосибирска, заселился цыганский табор.

По словам градоначальника, это связано с неурегулированными формальностями с бывшими жителями расселённых бараков в 1-м Петропавловском переулке. Формально в некоторых из квартир всё ещё проживают люди, поэтому там до сих пор не отключено электричество и водоснабжение. По этой причине застройщик не имеет права приступить к демонтажу строений, а у цыганского табора появилась возможность заселиться в пустующие помещения.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как в Родительский день несколько цыган пытались получить деньги от женщины на кладбище.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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