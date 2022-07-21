Почти 500 бутылок алкоголя пропали из камеры вещдоков отдела полиции

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

В Красноярске Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения 460 бутылок, изъятого полицейскими алкоголя. Под подозрение попал инспектор по тыловому обеспечению.

Недостачу обнаружили в красноярском отделе полиции №5. Исчез алкоголь изъятый сразу по двум уголовным делам. Причем, по имеющейся информации, сначала похитили 196 бутылок, а потом еще 264. Пропала также пустая тара. Спиртное находилось в камере хранения вещдоков и доступ туда имели лишь сотрудники отдела.

В краевом главке МВД изданию «Проспект Мира» сообщили, что оперативники собственной безопасности «из своих источников» получили информацию о возможной краже алкоголя вольнонаемным работником, после чего провели служебную проверку.

Материалы передали в СК, сотрудники которого сейчас проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража". Кроме того, следователи устанавливают должностных лиц, не обеспечивших сохранность вещественных доказательств.

Между тем, телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что к похищению горячительных напитков причастен инспектор по тыловому обеспечению отдела полиции. По информации размещенной на канале, похищенное спиртное нашли у него. Часть бутылок находилась дома, часть в машине, часть в магазине подруги. Причем, женщина якобы торговала украденным алкоголем. Несколько бутылок были выпиты, вероятно, самим тыловиком.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как в Новосибирске экс-полицейского осудили за фальсификацию вещдоков и халатность, а бывшая сотрудница МВД выслушала приговор за приобретение наркотиков.