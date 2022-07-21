Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Почти 500 бутылок алкоголя пропали из камеры вещдоков отдела полиции

Фото Почти 500 бутылок алкоголя пропали из камеры вещдоков отдела полиции
Фото Почти 500 бутылок алкоголя пропали из камеры вещдоков отдела полиции

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

В Красноярске Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения 460 бутылок, изъятого полицейскими алкоголя. Под подозрение попал инспектор по тыловому обеспечению.

Недостачу обнаружили в красноярском отделе полиции №5. Исчез алкоголь изъятый сразу по двум уголовным делам. Причем, по имеющейся информации, сначала похитили 196 бутылок, а потом еще 264. Пропала также пустая тара. Спиртное находилось в камере хранения вещдоков и доступ туда имели лишь сотрудники отдела.

В краевом главке МВД изданию «Проспект Мира» сообщили, что оперативники собственной безопасности «из своих источников» получили информацию о возможной краже алкоголя вольнонаемным работником, после чего провели служебную проверку.

Материалы передали в СК, сотрудники которого сейчас проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража". Кроме того, следователи устанавливают должностных лиц, не обеспечивших сохранность вещественных доказательств.

Между тем, телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что к похищению горячительных напитков причастен инспектор по тыловому обеспечению отдела полиции. По информации размещенной на канале, похищенное спиртное нашли у него. Часть бутылок находилась дома, часть в машине, часть в магазине подруги. Причем, женщина якобы торговала украденным алкоголем. Несколько бутылок были выпиты, вероятно, самим тыловиком.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как в Новосибирске экс-полицейского осудили за фальсификацию вещдоков и халатность, а бывшая сотрудница МВД выслушала приговор за приобретение наркотиков.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

38848
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
35503
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18557
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
16934
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
15764
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
13486
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
11515
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой