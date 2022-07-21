Семеро браконьеров в Новосибирской области пойдут под суд за убийство лосей

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

Семеро браконьеров из Новосибирской области предстанут перед судом в Чулыме. Полицейские взяли их с поличным — несколькими тушами убитых лосей.

Группа браконьеров промышляла в Чулымском районе Новосибирской области. Все они местные жители, в возрасте от 33 до 62 лет. Мужчины охотились на лосей и при этом не имели лицензий. Минувшей зимой машину, на которой они ехали, перехватили полицейские. Охотники-нелегалы попались с поличным: в автомобиле находились туши убитых животных, а также гладкоствольные ружья с боеприпасами.

Всего в ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов: 4 охотничьих ружья, больше 300 патронов, а также 4 снегохода.

Следователи установили, что обвиняемые застрелили четырех лосей. При этом, в материальном отношении ущерб составил 300 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в Чулымский районный суд для рассмотрения по существу.

Нелегально охотился на лосей и глава одного из районов Новосибирской области. А двое полицейских попали под следствие за незаконный отстрел 9 косуль.