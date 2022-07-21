В Новосибирске депутата Пирогову вызвали на комиссию по этике 22 июля

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

В Горсовете Новосибирска 22 июля состоится заседание комиссии по этике по депутату Хельге Пироговой. Члены комиссии обсудят циничные высказывания народной избранницы о погибших российских военных.

В Новосибирске депутата Пирогову вызвали на комиссию по этике. Заседание состоится 22 июля в 13 часов и пройдет в закрытом режиме.

Комиссию по этике в Горсовете возглавляет Дмитрий Асанцев, кроме того в нее входят депутаты: Гудовский, Тямин, Тыртышный и Яковенко.

Ранее Асанцев сообщил, что комиссия по этике не сможет лишить Хельгу Пирогову мандата. Вместе с тем, будет дана оценка скандальному высказыванию депутата о российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Тем временем, провести проверку по поводу скандального твита Пироговой распорядился глава СКР Александр Бастрыкин, к которому обратились новосибирское депутаты.