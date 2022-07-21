Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных

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Глава СКР Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин поручил организовать проверку публикации депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации военных.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку скандальному высказыванию депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о погибших на Украине военных. Об этом сообщается на сайте СКР.

Ранее депутаты Новосибирской области обратились к председателю СКР с заявлением о привлечении члена горсовета Хельги Пироговой к уголовной ответственности после опубликованного ею в соцсетях поста о погибших в ходе спецоперации.

"Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах", — сообщается на сайте ведомства.

Первым на скандальную публикацию в соцсетях отреагировал первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он обвинил Пирогову в кощунстве, обратился в региональную прокуратуру и призвал главу горсовета Новосибирска лишить народную избранницу статуса депутата.

Сама Пирогова после скандала удалила пост из соцсетей, отметив при этом, что ее слова были вырваны из контекста.

Как ранее писал Сиб.фм, 20 июля Армен Гаспарян и Владимир Соловьёв прокомментировали события вокруг публикации независимого депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о российских военных, погибших в ходе спецоперации.

Губернатор региона Андрей Травников также отреагировал на ситуацию вокруг новосибирского депутата Хельги Пироговой, назвав ее «не самой умной городской девицей».