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В Новосибирске новая станция метро «Спортивная» готова больше чем на 90%

Фото В Новосибирске новая станция метро «Спортивная» готова больше чем на 90%
Фото В Новосибирске новая станция метро «Спортивная» готова больше чем на 90%

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новая станция новосибирского метрополитена «Спортивная» завершена на 92%.

21 июля стало известно о начале финальной стадии строительных работ на новой станции новосибирского метро «Спортивная». Сейчас строительство завершено на 92%, а сдать полностью готовый объект планируют к концу сентября текущего года.

Фото В Новосибирске новая станция метро «Спортивная» готова больше чем на 90% 2

Осуществляющий строительство подрядчик — организация «Спецтрансстрой» — дополнил: в настоящее время на «Спортивной» завершают облицовку гранитом, после чего останется сделать финишную покраску, а также установить подвесные потолки.

Также в текущий момент в павильоне станции заканчивают монтаж гранитных панно с фигурами спортсменов. Как писал Сиб.фм ранее, все элементы на них подогнаны вручную. По словам руководителя проекта компании Станислава Донцова, именно декор стал самой трудозатратной и дорогостоящей частью работ.

Фото В Новосибирске новая станция метро «Спортивная» готова больше чем на 90% 3

«Пропускная способность станции — 24 тысячи пассажиров в час. Остальные станции новосибирского метро меньше пропускают», — цитирует Станислава Донцова VN.ru.

Сообщается, что платформа «Спортивной» рассчитана сразу на пять вагонов.

По информации подрядчика, строительство новой станции новосибирского метрополитена с учётом удорожания материалов обойдётся примерно в 3 миллиарда рублей.

Напомним, в июне 2022 года в новосибирском метрополитене появились указатели, на которых уже фигурирует название строящейся станции «Спортивная».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
Новосибирский метрополитен
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