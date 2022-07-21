В Новосибирске в трамвае №15 вспыхнул пол

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

В Новосибирске в трамвае №15 из-под пола появился огонь.

21 июля в одном из трамваев Новосибирска, двигающегося по маршруту №15, вспыхнула часть пола: по словам очевидцев, огонь появился рядом с сидениями. На тот момент транспорт находился на остановке «Вокзал Новосибирск-западный» по улице Широкая. Видео, на котором зафиксировано происходящее, опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Как уточнил автор публикации, после этого всех пассажиров вывели на улицу, устранили возгорание потушили, после чего отбуксировали вагон в депо.

«Этим трамваям 20 лет, если не больше, чего вы хотели?», «Транспорт устаревший... Когда-нибудь у на уже появятся новые вагоны?», «Минус один трамвай... И так уже ничего не осталось», — выразили сожаление новосибирцы в комментариях под опубликованным видео.

Напомним, до 25 июля из-за перекрытия дороги автобусы и трамваи на левом берегу Новосибирска изменят маршруты движения.