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Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля

Фото Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля
Фото Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

АО «Экспресс-пригород» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области традиционно выступит официальным перевозчиком авиационного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!», который состоится 31 июля на аэродроме «Мочище». Начало программы в 9:00, окончание в 15:00.

Пассажиры смогут быстро и по расписанию добраться до станции Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты, стоимость проезда – 40 рублей. Время в пути от остановочной платформы Гагаринская, расположенной в центре Новосибирска (метро Гагаринская), до станции Мочище составит 25 минут, стоимость проезда – 27 рублей.

Для проезда гостей на авиашоу и в обратном направлении перевозчик запустит 26 дополнительных электропоездов по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск. Пригородные поезда будут следовать со всеми остановками, интервал курсирования в среднем составит 10 – 13 минут.

Утреннюю доставку пассажиров к началу авиашоу обеспечат 12 маршрутов пригородных поездов, следующих от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 8:26, 8:46, 8:57, 9:18, 9:30, 9:42, 10:02, 10:24, 10:36, 10:48, 11:00, 11:10 по местному времени.

Фото Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля 2

Для выезда посетителей авиашоу со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный будут следовать 14 маршрутов пригородных поездов. Отправление в 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:50 по местному времени.

Фото Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля 3

Для жителей левобережья Новосибирска c западного направления организованы 2 прямых маршрута от остановочной платформы Пригородный простор до станции Мочище (отправление в 8:53 и 9:50) и 2 маршрута обратно (отправление в 14:00 и 15:05).

Фото Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля 4

Пассажиры южного, западного, кузбасского и жеребцовского направлений могут добраться до Мочище как на транзитных поездах (беспересадочных), следующих с остановкой на станции Новосибирск-Главный, так и с пересадкой. Время стоянки и пересадки составит от 1 до 19 минут. Так, для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска на авиационный праздник дополнительно в воскресенье будут назначены 2 транзитных электропоезда: №6608 Бердск – Новосибирск (отправление в 8:58, прибытие в 9:45), №6836 Восточная – Новосибирск (отправление в 8:26, прибытие в 9:35), следующие далее (без пересадки) до станции Мочище.

Фото Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля 5

Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах, терминалах самообслуживания, мобильных приложениях АО «Экспресс-пригород» и «РЖД Пассажирам». Для проезда на транзитных электропоездах и с пересадкой необходимо приобрести 2 билета.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. При переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться пешеходными мостами, настилами и переездами, обращать внимание на указатели. Запрещается переходить и перебегать железнодорожную дорогу перед движущимися поездами, в неустановленных местах, а также пользоваться наушниками во время перехода через пути.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги и на сайте аэродрома «Мочище».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авиашоу
Мочище
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