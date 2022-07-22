Дополнительные электропоезда доставят жителей Новосибирска на авиашоу на аэродроме «Мочище» 31 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

АО «Экспресс-пригород» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области традиционно выступит официальным перевозчиком авиационного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!», который состоится 31 июля на аэродроме «Мочище». Начало программы в 9:00, окончание в 15:00.

Пассажиры смогут быстро и по расписанию добраться до станции Мочище, расположенной в непосредственной близости от аэродрома. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты, стоимость проезда – 40 рублей. Время в пути от остановочной платформы Гагаринская, расположенной в центре Новосибирска (метро Гагаринская), до станции Мочище составит 25 минут, стоимость проезда – 27 рублей.

Для проезда гостей на авиашоу и в обратном направлении перевозчик запустит 26 дополнительных электропоездов по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск. Пригородные поезда будут следовать со всеми остановками, интервал курсирования в среднем составит 10 – 13 минут.

Утреннюю доставку пассажиров к началу авиашоу обеспечат 12 маршрутов пригородных поездов, следующих от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 8:26, 8:46, 8:57, 9:18, 9:30, 9:42, 10:02, 10:24, 10:36, 10:48, 11:00, 11:10 по местному времени.

Для выезда посетителей авиашоу со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный будут следовать 14 маршрутов пригородных поездов. Отправление в 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:50 по местному времени.

Для жителей левобережья Новосибирска c западного направления организованы 2 прямых маршрута от остановочной платформы Пригородный простор до станции Мочище (отправление в 8:53 и 9:50) и 2 маршрута обратно (отправление в 14:00 и 15:05).

Пассажиры южного, западного, кузбасского и жеребцовского направлений могут добраться до Мочище как на транзитных поездах (беспересадочных), следующих с остановкой на станции Новосибирск-Главный, так и с пересадкой. Время стоянки и пересадки составит от 1 до 19 минут. Так, для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска на авиационный праздник дополнительно в воскресенье будут назначены 2 транзитных электропоезда: №6608 Бердск – Новосибирск (отправление в 8:58, прибытие в 9:45), №6836 Восточная – Новосибирск (отправление в 8:26, прибытие в 9:35), следующие далее (без пересадки) до станции Мочище.

Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах, терминалах самообслуживания, мобильных приложениях АО «Экспресс-пригород» и «РЖД Пассажирам». Для проезда на транзитных электропоездах и с пересадкой необходимо приобрести 2 билета.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. При переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться пешеходными мостами, настилами и переездами, обращать внимание на указатели. Запрещается переходить и перебегать железнодорожную дорогу перед движущимися поездами, в неустановленных местах, а также пользоваться наушниками во время перехода через пути.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги и на сайте аэродрома «Мочище».