Эксперт Николаев спрогнозировал неравномерное развитие рынка новостроек в Новосибирске

Фото Максима Николаева

Аналитик недвижимости Николаев прокомментировал ближайшее развитие рынка жилищного строительства в Новосибирске.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему в ближайшее время рынок новостроек Новосибирска будет развиваться неравномерно. По мнению эксперта, причиной стала трансформация рынка продавца в рынок покупателя.

«Уже сейчас в Новосибирске есть рассрочка платежа, акции от застройщиков, трейд-ин, субсидированная ипотека, прямые скидки на готовые и строящееся квартиры. В таких условиях рынок развивается секторами, в которых есть определенный дефицит предложения», — считает Сергей Николаев.

Аналитик озвучил категории недвижимости в Новосибирске, в которых сейчас наблюдается «небольшой неудовлетворённый спрос». К ним эксперт отнёс тaунхаусы небольшой площади с хорошей экологией, малоэтажные дома с транспортной доступностью, готовые квартиры от застройщика с льготной ипотекой, а также недорогие квартиры эконом-класса в местах с хорошей социальной инфраструктурой.

«Сейчас важно не только войти в проект, но и иметь возможность продать свою недвижимость. Если есть планы поменять жильё через какое-то время, знайте, что застройщик всегда предложит покупателю более выгодные условия», —

комментирует Сергей Николаев.

Аналитик привёл наглядные примеры из нескольких секторов рынка. Он отметил: например, большие коттеджи, как правило, продаются дешевле себестоимости. В загородном жилье ремонт, баня, ландшафтный дизайн продаётся максимум за полцены, так как цена на землю растёт быстрее недвижимости.

«Прошлый кризис дал Новосибирску квартиры нового формата и другой подход к благоустройству дворов. Сегодня идёт становление коттеджных посёлков с развитой инфраструктурой, и появился проект тaунхаусов с сельской ипотекой, где всё можно брать в аренду — от бани до грядок», — дополнил Сергей Николаев.

Эксперт подчеркнул: в ближайшее время конкуренция за покупателя будет возрастать, а значит, выиграют застройщики, которые не экономят на качестве, с форматом жилья между сегментами, и новыми идеями по организации пространства и планировок.

Недавно Сергей Николаев объяснил, почему исключение студий и однокомнатных квартир их программы льготной ипотеки может сделать банкротами около 40% новосибирских застройщиков.