Новосибирск попал в топ-5 самых опасных городов России

Фото: Numbeo

В мировом криминальном рейтинге Новосибирск уступил Ростову, Уфе и Екатеринбургу.

Новосибирск попал в обновленный рейтинг самых криминальных городов мира, но сбавил позицию по сравнению с предыдущими годами. Так, на сегодняшний момент в мировом рейтинге Новосибирск находится на 207 месте с рейтингом опасности 46.92 и рейтингом защиты населения 53.08. Это примерно на одном уровне с итальянской Болоньей, а также Тунисом, Панамой и Екатеринбургом. Уральский город считается более криминальным.

Российский топ-5 выглядит так:

Ростов-на-Дону

Уфа

Екатеринбург

Новосибирск

Санкт-Петербург

Еще в 2020 году Новосибирск был на первом месте. Движение в сторону безопасности идет медленно, но верно. Так, за прошедшие полгода преступность в сибирском городе снизилась на 1%.

В рейтинге криминальных городов восточной Европы лидирует Крайова, Румыния. Впрочем, в топ-10 входят Ростов-на-Дону (топ-5), Уфа (топ-6), Екатеринбург (9 место) и Новосибирск (10 место).

Самые криминальные города восточной Европы

Напомним, Новосибирск стал последним мегаполисом в рейтинге «умных городов» России. Ранее новосибирская область поднялась на 11 позиций в рейтинге доступности жилья.