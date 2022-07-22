Новосибирск попал в топ-5 самых опасных городов России

Фото: Numbeo
В мировом криминальном рейтинге Новосибирск уступил Ростову, Уфе и Екатеринбургу.
Новосибирск попал в обновленный рейтинг самых криминальных городов мира, но сбавил позицию по сравнению с предыдущими годами. Так, на сегодняшний момент в мировом рейтинге Новосибирск находится на 207 месте с рейтингом опасности 46.92 и рейтингом защиты населения 53.08. Это примерно на одном уровне с итальянской Болоньей, а также Тунисом, Панамой и Екатеринбургом. Уральский город считается более криминальным.
Российский топ-5 выглядит так:
Еще в 2020 году Новосибирск был на первом месте. Движение в сторону безопасности идет медленно, но верно. Так, за прошедшие полгода преступность в сибирском городе снизилась на 1%.
В рейтинге криминальных городов восточной Европы лидирует Крайова, Румыния. Впрочем, в топ-10 входят Ростов-на-Дону (топ-5), Уфа (топ-6), Екатеринбург (9 место) и Новосибирск (10 место).
Напомним, Новосибирск стал последним мегаполисом в рейтинге «умных городов» России. Ранее новосибирская область поднялась на 11 позиций в рейтинге доступности жилья.
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