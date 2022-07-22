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Сошлись пять двоек: нумерологи предупредили об опасности зловещей даты 22 июля 2022 года

Фото Сошлись пять двоек: нумерологи предупредили об опасности зловещей даты 22 июля 2022 года
Фото Сошлись пять двоек: нумерологи предупредили об опасности зловещей даты 22 июля 2022 года

Freepick.com

Об опасности двоек предупреждала Ванга. Пять двоек сошлись в феврале. Очередное слияние магических чисел предстоит в июле. Что говорят об этой зловещей дате нумерологи — выяснил Сиб.фм.

Одна из самых загадочных и красивых дат июля — 22.07.2022. Нумерологи считают, что это число несёт в себе особо сильную энергетику. Считается, что число 22 дает людям интуицию и чувствительность. Двойка является символом сотрудничества и партнерства. Она приносит удачу и успех в командной работе.

Фото Сошлись пять двоек: нумерологи предупредили об опасности зловещей даты 22 июля 2022 года 2

Четверка, которая получается из сложения двух двоек, означает амбиции, прагматизм и дисциплину. Нумерологии при толковании числа 22 больше опираются на энергию двоек, но и про четвёрки не забывают.

Эксперты считают, что 22 июля 2022 года ни в коем случае не стоит грустить, печалиться и сидеть без дела. Также не рекомендуется проводить этот день дома, иначе все самое интересное может пройти мимо вас. Наоборот нужно начинать заниматься новыми делами и позволять себе все, что хочется.

Фото Сошлись пять двоек: нумерологи предупредили об опасности зловещей даты 22 июля 2022 года 3

22 июля 2022 года нумерологи рекомендуют делать следующее:

  • Забыть все плохое.
  • Вспомнить старые желания и исполнить их.
  • Позволить себе быть ребенком.
  • Баловать и радовать себя.

Напомним, что Ванга уже предсказывала страшные события, связанные с шестью двойками. Также Сиб.фм писал о том, что ясновидящая предвидела когда и чем закончатся события на Украине.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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