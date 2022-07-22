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Стало известно, каким имуществом владеет семья новосибирского депутата Хельги Пироговой

Фото Стало известно, каким имуществом владеет семья новосибирского депутата Хельги Пироговой
Фото Стало известно, каким имуществом владеет семья новосибирского депутата Хельги Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

В Новосибирске в ближайшее время должны избрать меру пресечения в отношении Хельги Пироговой, которая стала фигуранткой уголовного дела. Между тем, издание "АиФ-Новосибирск" выяснило, какое имущество числится за семьей депутата.

22 июля Следственный комитет возбудил в отношении скандально известного депутата Горсовета уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ). В течение 48 часов следователи должны определится по поводу избрания меры пресечения. Стоит отметить, что статья обвинения предусматривает в качестве наказания до 3 лет колонии, а также крупный штраф: в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей.

Тем временем, журналисты "АиФ-Новосибирск" раскрыли имущественное положение народной избранницы, используя сведения с сайта Совета депутатов Новосибирска. В прошлом году Хельга Пирогова задекларировала доход в сумме 230 231,29 рубля. Кроме того ей принадлежит квартира в общей долевой собственности, площадью 70 квадратных метров и дача в 128 "квадратов".

Семья депутата владеет двумя автомобилями: "Peugeot 3008" (стоимостью около 800 тысяч рублей) и ВАЗ-21093.

Супруг в своей декларации о доходах указал куда более серьезную сумму: 2 479 448,96 рублей. Кроме того, он является владельцем двух квартир. Одна из них находится в долевой собственности, другая в индивидуальной.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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