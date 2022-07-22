Стало известно, каким имуществом владеет семья новосибирского депутата Хельги Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

В Новосибирске в ближайшее время должны избрать меру пресечения в отношении Хельги Пироговой, которая стала фигуранткой уголовного дела. Между тем, издание "АиФ-Новосибирск" выяснило, какое имущество числится за семьей депутата.

22 июля Следственный комитет возбудил в отношении скандально известного депутата Горсовета уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ). В течение 48 часов следователи должны определится по поводу избрания меры пресечения. Стоит отметить, что статья обвинения предусматривает в качестве наказания до 3 лет колонии, а также крупный штраф: в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей.

Тем временем, журналисты "АиФ-Новосибирск" раскрыли имущественное положение народной избранницы, используя сведения с сайта Совета депутатов Новосибирска. В прошлом году Хельга Пирогова задекларировала доход в сумме 230 231,29 рубля. Кроме того ей принадлежит квартира в общей долевой собственности, площадью 70 квадратных метров и дача в 128 "квадратов".

Семья депутата владеет двумя автомобилями: "Peugeot 3008" (стоимостью около 800 тысяч рублей) и ВАЗ-21093.

Супруг в своей декларации о доходах указал куда более серьезную сумму: 2 479 448,96 рублей. Кроме того, он является владельцем двух квартир. Одна из них находится в долевой собственности, другая в индивидуальной.