Новосибирский СК возбудил дело в отношении Пироговой

Фото Сиб.фм

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Скандально известной народной избраннице инкриминируют статью 207.3 УК РФ: "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".

История с публикацией новосибирским депутатом Хельгой Пироговой циничного твита о российских военных, получила уголовное продолжение. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК РФ).

Скандал вокруг Пироговой разгорелся после того как она опубликовала у себя в Твиттере сообщение следующего содержания: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали".

Твит вызвал крайне бурную реакцию со стороны общественности и новосибирских политиков, которые подвергли резкой критике поступок женщины. Группа новосибирских парламентариев обратилась к главе СКР с просьбой дать правовую оценку высказыванию Пироговой.

В сообщении пресс-службы регионального СКР по поводу возбуждения уголовного дела говорится: "Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России".

Часть 1, статьи 207.3, которую вменяют Пироговой, предусматривает: до 3 лет лишения свободы, либо штраф до полутора миллионов рублей, а также исправительные или принудительные работы. В ближайшее время, вероятно, будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Согласно УПК на это отводится 48 часов.

Ранее коллега народной избранницы — депутат Горсовета Антон Картавин сообщил, что Пирогова беременна. При избрании меры пресечения суд может учесть этот фактор.

К слову, Хельгу Пирогову скоро ждет еще одно судебное разбирательство, по административному делу. 21 июля полицейские составили в отношении нее протокол о правонарушении. Кроме того, в Горсовете состоялось заседание комиссии по этике, по итогам которого Пироговой вынесли замечание.