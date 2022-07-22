Депутат Горсовета Новосибирска сообщил о беременности Хельги Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Независимый депутат новосибирского горсовета рассказал, что его коллега Хельга Пирогова находится "в положении". Это произошло в момент, когда в отношении скандально известной народной избранницы выписывали административный протокол.

Депутат Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая прославилась циничным твитом о российских военных, возможно, беременна. Об этом сообщил другой народный избранник Антон Картавин. После того как Пирогову доставили в отдел полиции "Центральный" для составления административного протокола, Картавин заявил: "Хельга Пирогова находится на четвертом месяце беременности. Ее не должны вообще задерживать, отправлять куда-то в спецприемник".

20 июля Пирогову доставили в полицейский участок, после благотворительного аукциона по сбору средств для участников протестных акций. В отношении скандально известного депутата составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3. Коап РФ: "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".

Покинув отдел полиции, Пирогова сообщила, что судебное разбирательство по ее административному делу должны назначить в течение трех рабочих дней.

Напомним, что ранее проверку по поводу скандального сообщения Хельги Пироговой в Твиттере начал Следственный комитет.

Также по поводу поста депутата Пироговой высказался помощник главы ДНР Ростислав Антонов.