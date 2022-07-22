Советник главы ДНР Антонов прокомментировал скандальный твит Пироговой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал скандальный пост члена горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине военных.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов высказался о скандальном твите коллеги Хельги Пироговой о погибших на Украине военных. Он назвал публикацию народной избранницы "мерзотной", а саму историю "дурным шоу".

"История с мерзотным твитом Хельги в адрес наших погибших бойцов продолжает развиваться в формате дурного шоу, в котором Хельге, судя по всему, даже нравится играть ведущую роль", — написал на своей странице в "ВК" Антонов, назначенный в июне советником главы ДНР.

Антонов в эмоциональной форме высказался о ситуации вокруг скандального поста. Он уточнил, что в первые дни старался дистанцироваться от этой истории, но после того, как в поддержку Пироговой выступили другие депутаты и общественники, решил озвучить свою точку зрения.

"Раз пять за прошедший день мне позвонили журналисты по поводу Хельги Пироговой, просили прокомментировать её скандальный твит. Отказывался: с детьми, малоумными и женщинами не воюю", — объяснил Антонов.

Член горсовета Антонов предположил, что последствия публикации Хельги Пироговой могут быть серьёзными.

"Наблюдаемое нами шоу закончится для всех его участников достаточно быстро и весьма скверно", — написал он.

Депутат также не исключил, что участники новосибирской коалиции пытаются таким образом получить политическое убежище в Прибалтике.

"Что же, вполне себе рабочий вариант. Правда лучше не затягивать, а то можно на последний самолёт и не успеть", — заключил советник главы ДНР.

Напомним, 21 июля на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной стал скандальный твит Пироговой о погибших на Украине военных.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку публикации Хельги Пироговой.